El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha criticado la postura que mantiene el partido que lidera la oposición al Gobierno, el Partido Popular, respecto a la pandemia de coronavirus. "Si el PP se plantea siempre una actitud destructiva, no aporta nada al beneficio general del país", ha destacado en una entrevista en Más Vale Tarde.

Estas declaraciones llegan después del rifirrafe entre Gobierno y PP a cuenta de la vacunación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor la campaña de vacunación frente al COVID-19 en España y ha asegurado que "somos medalla de oro" en lo que a la vacunación se refiere. Y a esto no ha tardado de responde el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien ha considerado que somos "medalla de oro en destrucción de la economía, plata en mortalidad COVID y bronce en desempleo".

Y en este contexto, Puig insiste en que el papel de la oposición es el de "fiscalizar a los Gobiernos" y en cambio, considera, el PP no aporta una mirada constructiva. "No felicitarse y no alegrarse de que la vacunación, que se hace gracias a las comunidades autónomas y algunas gestionadas por el PP, funcione bien y de que España sea un ejemplo en ello, creo que no es comprensible por la ciudanía".

"Se debe criticar lo que no se hace bien pero esta ha sido una causa de país y lo ideal sería que la oposición se sumara y alentara a la esperanza", ha zanjado el político.

Durante la entrevista, preguntado por la iniciativa de algunas comunidades autónomas, que plantean usar el pasaporte COVID-19 para acceder a establecimientos de ocio así como a bares y restaurantes, la posición Puig es tajante. "Hasta que no todas las personas hayan tenido la oportunidad de vacunarse, no se puede limitar el acceso".

Así, abre la posibilidad a valorar una medida similar cuando "todos se hayan podido vacunarse". "Vayamos recorriendo todo el camino hasta la inmunización masiva, y a partir de ese momento yo creo que sí que habrá que tomar decisiones", ha añadido.