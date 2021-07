El vidente Rafael Francisco Payá, más conocido como Rappel, ha recordado en Más Vale Tarde la unión que tenía con Raffaella Carrà, su amiga desde hacía 40 años. "No era una amiga, era familia", ha dicho al empezar a hablar de la brillante artista, fallecida a los 78 años.

Tras recordarla como una persona que "disfrutaba con las cosas más sencillas, siempre alegre, abierta y simpática con todo el mundo", Rappel ha explicado que hay algo que nunca olvidará, "un momento inolvidable" en su vida.

Ocurrió cuando la cantante y presentadora de televisión le contrató para trabajar con ella en Roma en un programa de RAI 1. Antes de salir en televisión, el vidente recibió una llamada desde España para decirle que su madre había fallecido.

Él, cuenta, no quería dejar tirada a Raffaella, pero cuando ella entró en su camerino no pudo evitar echarse a llorar en sus brazos y contarle lo ocurrido. "Me agarró de la mano y me dijo: 'Rappel, cojones'", recuerda.

Ambos salieron bailando al escenario, ambos llorando, y aguantando el programa como pudieron. Al finalizar, la artista le había preparado su viaje de regreso a España para poder despedirse de su madre: "Había un avión esperándome y al legar a Madrid había un coche que me llevó al tanatorio", cuenta. A la mañana siguiente, también le había organizado el viaje de regreso al plató, en Roma, desde el cementerio donde enterró a su madre.

"Nadie se enteró de que yo había venido a España al entierro de mi madre, solo ella y su pareja. Eso no lo puedo olvidar nunca, ese volcarse y arroparme en aquellos momentos en los que estaba destrozado", insiste el vidente.