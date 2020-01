Toni Comín, exconseller fugado de la Justicia española, se ha estrenado junto con Puigdemont como eurodiputado de Junts per Cat. En Más Vale Tarde explica que todavía no tienen grupo parlamentario, pero que están "en conversaciones desde hace tiempo con el Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea". "Estamos pendientes de ver si hay un acuerdo para hacer nuestra incorporación, tiene que ser un visto bueno por las dos partes", puntualiza.

También habla de interlocución muy productiva con otros grupos como el de Izquierda Unida Europea o el Grupo Liberal.

Ahora, el Europarlamento tiene que tomar decisiones importantes sobre él y sobre Puigdemont, ya que tiene que decidir si siguen manteniendo la inmunidad. Y Comín explica que eso no influiría en su condición de eurodiputados: "Una cosa es si mantenemos la inmunidad y otra si seguiremos siendo eurodiputados. Si se concede el suplicatorio, seguiríamos siendo eurodiputados".

Y aprovecha para criticar al Alto Tribunal: "El suplicatorio del Supremo incumple todas las reglas de la justicia europea. No lo puede mandar el Supremo, porque nuestra causa debe instruirse en un juzgado de Barcelona, porque ya no somos aforados".

Torra anuncia elecciones si el Parlament acata su inhabilitación

Torra asume que habrá elecciones si el Parlament acepta su inhabilitación va a convocar elecciones en un plazo breve. Pero Comín cree que "es bastante seguro que no". "Puede ser que finalice la legislatura en el año 2021 sin que se haya resuelto el procedimiento contra Torra", indica.

La Generalitat aprueba el permiso para Sànchez y Cuixart

Sobre el permiso penitenciario de 48 horas que ha concedido la Generalitat a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, Comín se dice "emocionado": "Nunca deberían de haber entrado en la cárcel. Yo tengo buena amistad con ambos, los conozco bien y me he comunicado con ellos por carta durante estos dos años, y me emociono mucho", cuenta.