La polémica vuelve a envolver a la familia real, en esta ocasión a dos de los nietos del rey emérito, los hijos de la infanta Elena, Victoria Federica y Froilán. En esta ocasión, han sido multados en dos ocasiones, con 20 minutos de diferencia, por aparcar mal su vehículo en la ciudad de Marbella.

Pero este no es el único comportamiento irresponsable que ambos han tenido en los últimos tiempos: ella fue pillada durante el confinamiento viajando a otra provincia con amigos y él ha sido visto en numerosas ocasiones sin mascarilla, saltándose las normas impuestas por la pandemia.

En este contexto, Rosa Villacastín, periodista que ha seguido la 'trayectoria' de Victoria Federica y Froilán, defiende en Más Vale Tarde que "deberían de tener un poquito en cuenta su apellido". "Están en el ojo del huracán, aunque hagan cosas que si otra persona hace pasan desapercibidas", recuerda la periodista.

Y añade además que, aunque son jóvenes y han salido rebeldes, "no están los tiempos para las juergas que se corren los dos", porque "la monarquía no pasa por su mejor momento".

Además, Villacastín cree que "deberían de ser un poquito más respetuosos. Hay cosas que rozan la chulería y eso es lo que no se puede consentir". "Alguien debería de decirles que se llaman Borbón y si no, para todo lo demás, renuncias, porque no están los tiempos para esas alegrías que se están dando estas dos criaturas".