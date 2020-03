Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha asegurado que la crisis por coronavirus está produciendo una transformación en la forma de ver la economía que le "agrada" a la vez que le sorprende. Así, la economista ha analizado el plan de choque impulsado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, catalogándolo como "un paquete bastante importante", aunque sugiere "algunas dudas".

Según la economista, "es un paquete que parece dirigido a paliar todos los problemas que se nos están generando en la economía con esta crisis del coronavirus".

Una de las medidas impulsadas por el Ejecutivo ha sido la moratoria en el pago de hipotecas a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus, lo que hace sugerirse a la economista "por qué no se ha hecho algo respecto a los alquileres": "En este momento la gente más modesta es la gente que vive en alquiler", ha insistido.

Otro de los puntos analizados por la economista ha sido la inyección de 200.000 millones de euros: "Según ha dicho el presidente son 117.000 millones de dinero público. El resto es dinero privado", ha explicado Etxezarreta, que ha añadido que su duda es de dónde salen. "La UE tiene mucha costumbre de hacer cosas así, cree que ese dinero incentivará que haya después una dinámica privada. Eso es tener fé y en economía la fé no sé si vale de mucho", ha añadido.

Así, otras de las preocupaciones de Etxezarreta es la petición del Gobierno a los empresarios para no despedir a sus trabajadores: "Me parece que el infierno está lleno de buenas intenciones y pedirle a los empresarios que sean buenos y solidarios... me quedo con el poder que tiene una normativa pública".

Sobre la nacionalización de empresas estratégicas que ya se está llevando a cabo en países como Francia, Etxezarreta ha apuntado que "de momento no se ve esto en absoluto". "Desde luego en España hablar de nacionalizaciones todavía es hablar de algo muy peligroso entre comillas", ha explicado.

"Esta crisis está llevando a una transformación tan profunda de lo que está pasando... el giro que ha dado el pensamiento, por lo menos de algunos economistas en estos pocos meses, es curioso", ha añadido la economista, que ha asegurado que "se está descubriendo a través de esto que este famoso mercado que tantos dicen que es una maravilla tiene enormes contradicciones".

"Hay áreas en las que se privatizó la sanidad y ahora se está pagando el precio. No tenemos una sanidad al nivel que deberíamos tener a pesar del heroísmo del personal sanitario", ha insistido Etxezarreta, que ha asegurado que "es curioso e interesante ver que se está desvelando que el mercado cuando las cosas se complican sirve de muy poco"

"Esa transformación se está haciendo a una velocidad que me agrada, pero me sorprende. Los que decíamos esas cosas hace poco éramos poco menos que anatemas", ha zanjado.