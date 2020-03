Por primera vez en la historia de España, el Gobierno celebra un Consejo de Ministros virtual, y lo hace para aprobar una serie de medidas con las que pretende frenar el impacto económico del la crisis de COVID-19.

Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Salvador Illa, José Luis Ábalos, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y María Jesús Montero se han reunido en el llamado 'Búnker de Moncloa', el Departamento de Seguridad Nacional, mientras que el resto de ministros lo han hecho de forma telemática.

Facilidades a pymes y autónomos

El pasado día 12 de marzo, Sánchez anunció que el Ejecutivo iba a ayudar a las pymes y los autónomos, que se ven "coyunturalmente afectados" por la expansión del coronavirus.

En este sentido, el presidente del Gobierno explicó que se iba a otorgar "a las pymes afectadas aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias con la Administración por un plazo de seis meses y sin intereses".

Se trata, según señaló Sánchez, de una "importante medida que va a permitir inyectar unos 14.000 millones de euros de liquidez en nuestro sistema económico".

Por otro lado, indicó que el Ejecutivo dotaría con "400 millones de euros una línea específica del ICO destinada a empresas y autónomos del sector turístico, del transporte y de la hostelería".

Asimismo, el Gobierno tiene planteado otorgar apoyo económico a la investigación de vacunas y posibles curas para el COVID-19.

Apoyo al empleo

Además, con la "voluntad de preservar el empleo en el sector", se aumentará "la protección a los trabajadores fijos discontinuos ampliando las bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos de modo que estas cubran ahora los meses de febrero a junio de 2020".

Por otro lado, fuentes del Ejecutivo han indicado a laSexta que en el Consejo de Ministros se presentarán medidas en relación a la flexibilización los ERTEs para que sea el Estado quien pague salarios y cotizaciones.

La propuesta incluye que pueda percibir la prestación por desempleo todo aquel que se quede sin trabajo aunque no cumpla los requisitos para ello. También se pretende que no compute lo consumido en días de paro durante esta crisis y no se reste a la bolsa de días acumulados.

Moratoria en el pago de hipotecas

Además, según ha podido saber laSexta, el Gobierno impondrá a la banca la obligación de realizar una moratoria en el pago de las hipotecas de primera vivienda aquellos afectados por los efectos de la pandemia.

Se trata de una medida que se venía pidiendo para intentar desahogar la situación de muchas familias y que afectará a aquellas personas que hayan visto reducidos sus ingresos o se hayan quedado en paro.

Propuestas desde Unidas Podemos

Por su parte, los ministros de Unidas Podemos han llevado al Consejo de Ministros una serie de propuestas económicas, empezando por un plan de choque de inversiones sanitarias y de servicios sociales.

Además, el partido liderado por Pablo Iglesias ha planteado medidas para frenar el colapso del empleo en relación a los ERTEs y su flexibilización.

Por otro lado, UP propone una inversión para compensar a las familias, empresas y autónomos durante el tiempo que duren los confinamientos. Esto hace referencia a bajas laborales, el derecho a cuidados y líneas de financiación.

Asimismo, desde la formación morada han planteado invertir en las necesidades estratégicas de España, como la rehabilitación de viviendas, la digitalización o la transición energética, para reactivar rápidamente la economía una vez termine la crisis sanitaria.