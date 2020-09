El exministro José Manuel García-Margallo reconoce que la 'Operación Kitchen' le preocupa "enormemente". "Las personas mencionadas son amigos míos, compañeros de Gobierno y militantes de mi partido. Me preocupa también el impacto que esto está teniendo en la marca España", ha señalado el actual eurodiputado del PP.

García-Margallo ha desvelado en Más Vale Tarde la conversación que ha mantenido con el también exministro Jorge Fernández Díaz. "Esta mañana he hablado con él, que me ha llamado por una entrevista que he dado en 'La Razón'. Me ha dicho: 'puedes estar absolutamente tranquilo como amigo y compañero que aquí no hay nada'", ha señalado el eurodiputado, que insiste que "lo único que hay de momento es la imputación del número dos de Interior".

Margallo también recalca que "nunca" conoció a Villarejo y defiende que "le conocía mucho mejor la actual Fiscal General del Estado cuando era ministra de Justicia". Preguntado sobre si Dolores de Cospedal contrató a Villarejo, el exministro apunta "no tener ni la menor idea" sobre este asunto. "No puedo ni rebatir ni confirmar, es que no lo sé", ha apuntado.