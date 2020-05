Luis Salvador, alcalde de Granada ha manifestado en Más Vale tarde su enfado "grandísimo" con el Gobierno porque Illa "miente" al decir que existe "cogobernanza con las CCAA y que se han basado para las decisiones de pasar de fase en los informes que han presentado las CCAA", algo por lo que, según ha afirmado el ministro de Sanidad "no va a ser persona grata ni en Granada, ni en Málaga ni en Andalucía".

En este sentido, ha criticado que "ahora que la Junta de Andalucía remite una carta a Illa diciendo que se cumplen absolutamente todos los requisitos, que no hay diferencia entre provincias, y que pide que Málaga y Granada pasen con el resto, el Gobierno mantiene su cabezonada y se inventa lo de los 14 días, que es un absurdo", a lo que Mamen Mendizábal le ha indicado que no solo ocurre en Andalucía, sino que ningún territorio pasa de fase sin cumplir los 14 días.

"Están jugando con nuestra reputación turística"

"Están jugando con la reputación turística de dos ciudades tan importantes como Málaga y Granada, para las que el turismo es algo fundamental", ha manifestado el alcalde de Granada, al tiempo que ha añadido que "todo el trabajo que está desarrollando la sociedad civil, los empresarios y los autónomos lo tiran por tierra simplemente por la cabezonería desde el absurdo sin tener una base empírica clara".

"El Gobierno miente y está haciendo un uso partidista del ministerio"

Así, Luis Salvador ha insistido en que "este Gobierno miente" y que "está haciendo un uso partidista del ministerio". "Me duele muchísimo decirlo, pero lo que está en juego es que muchos comercios que en fase 1 no han podido abrir y que ahora sí se hubieran podido incorporarse, van a tener que permanecer cerrados, cerrándose empresas y perdiendo empleos porque a Illa no le valen los informes que le mandan porque actúa en base a no se qué interés", ha afirmado.

"No fueron capaces de explicar por qué Málaga y Granada no pasaban de fase como las demás en la primera situación, no fueron capaces de publicar los datos ni de decirnos qué había que hacer para adaptarse y cambiar de fase", ha criticado de forma contundente el alcalde de Granada.