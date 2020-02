El número de declaraciones a favor de la Iglesia en la última campaña de la Renta ha aumentado hasta los 8,5 millones de contribuyentes y la recaudación ha crecido un 6,19 % con respecto al ejercicio anterior, alcanzando el máximo histórico de 284,4 millones de euros: se trata de la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria en 2007.

Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, ha explicado en Más Vale Tarde que "después de las aportaciones de los fieles", la casilla a favor de la Iglesia en el IRPF es el mayor método de recaudación de la Iglesia y es que uno de cada tres contribuyentes -el 32,3%- deciden marcar la casilla a favor de la Iglesia, aportando una media de 35 euros por persona.

El informe habla de la declaración de la Renta que se cerró el 30 de junio de 2019, por lo que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos aún no estaba conformado. "Es extraño que estando la Iglesia española en los ránkings más bajos de popularidad cuando llega la hora de marcar la 'x' los contribuyentes sí le otorgan valor", ha planteado Bastante, que ha asegurado que también "la campaña de márketing ha sido potente y se ha hecho bien".

"En Portugal y en Italia sucede algo parecido, pero no en el otros países del entorno. Lo normal es lo que sucede en Alemania, donde cada fiel puede elegir que parte de sus impuestos vayan a la Iglesia pero pagando él más. En el caso español es parte de lo que el contribuyente paga de por sí, es dinero que deja de cobrar el Estado para otros fines", ha explicado el periodista.

En el 2017, alrededor de diez millones de los que recaudó la Iglesia gracias a la casilla de la Renta los destinó a 13TV. "Esa cesión de fondos que son para el mantenimiento de la Iglesia y que van a una empresa como 13TV es una anomalía que podría contravenir las leyes de la propia Unión Europea", ha explicado Bastante.

En los últimos años, la Iglesia ha dado un total de 20 millones de euros. Y es que, desde el dinero recaudado por la 'x' hay un fondo de reserva que "es un dinero que le sobra a la Iglesia de lo que recauda", según Bastante: "Parece ser que la Iglesia ya recibe más dinero del que le gustaría por lo que parece necesario plantearse si sigue siendo necesaria la 'x'".

Por eso, parte de la sociedad aún no comprende por qué no contribuye con el IBI. "Nos parece legítimo modificarse la situación del Impuesto de Bienes Inmuebles, pero no que se pensara solo en la Iglesia a la hora de hacer esto", ha dicho Jesús Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal.