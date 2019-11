"Me gustaría saber qué entiende el empresariado español por moderación", ha expresado Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Para la economista "habría que saber qué quieren decir esas palabras": "Para ellos la Reforma Laboral de 2012 igual era buena, pero no lo es para mucha gente que lo está sufriendo ahora".

Etxezarreta ha asegurado que, de no ser tan dramático, le haría gracia "el miedo que demuestran a la mínima señal de progresismo". "No me parece a mí que Podemos haya demostrado en ningún momento ser tan radical, y sin embargo parece que están a la espera de la revolución mañana", ha sentenciado.

Miren Etxezarreta ha reiterado que "es curiosa la debilidad que demuestran los poderes fácticos" por "el más mínimo signo de que puede haber un cierto progresismo". Además, ha apuntado la economista, se trata de un progresismo "moderado porque el PSOE es la fuerza mayoritaria". "Están dando un peso a Podemos como si realmente fuese una fuerza extremadamente radical, pero a nada que se miren los puntos que se han suscrito para el acuerdo es muy difícil tener tanto pánico", ha expresado la catedrática.

"Me pregunto por qué tienen tanto miedo, ¿es que todo tiene que seguir sus intereses? Si eso es así no es moderación, es conservadurismo puro", ha sentenciado Miren Etxezarreta.

Críticas a las declaraciones del Banco de España

La economista también ha aquejado que el Banco de España alegue la necesidad de aumentar la edad de jubilación acorde al aumento a la esperanza de vida para poder garantizar el sistema de pensiones.

"Para vergüenza de todos los economistas, se olvidan de una cosa: están haciendo un problema de una de las pocas cosas positivas que tenemos en este sistema, que es vivir un poco más", ha señalado Miren Etxezarreta.

Además, la catedrática ha asegurado que el Banco de España pasa por alto que la riqueza también ha crecido en España. "No se entiende más que por intereses específicos que estén tan preocupados porque la gente vivamos unos años más y no mencionen que el Estado español tiene más capacidad de producción de riqueza", ha señalado, apuntando que así "se podrán financiar" los años de vida que se sumen".