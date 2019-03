J. Garrido: "Son montañeros fuertes, confiamos que puedan aguantar"

Javier Garrido, el organizador de la expedición "Al Gasherbrum I", en la que participan los tres montañeros españoles que llevan 48 horas perdidos en el Himalaya, explica la situación en la que se encuentran.

"Las últimas noticias que tenemos de ellos es del lunes por la mañana, cuando contactaron con el campamento base e informaron de que no habían podido llegar al campamento 3", cuenta Javier.

En su última comunicación, que no fue larga ni muy detallada, los tres montañeros dijeron que se encontraban aproximadamente a unos 400 metros del campo 3.

Tras esta conexión no han vuelto a tener más noticias de ellos. "Suponemos que ya no tendrán bateria en el teléfono satelite", dice Javier.

Las condiciones meteorológicas han impedido que los tres montañeros llegasen al campamento. El mismo motivo por el que el rescate aún no se ha producido.

"Los rescates en el Himalaya no son organizados como en Europa", declara Javier. El organizador explica que en Pakistán los rescates son siempre organizados por los propios montañeros, compañeros y amigos en este caso, y con algunos sherpas o porteadores.

Por otro lado, sí que hay una compañía de helicopteros oficial que puede desplazarse y hacer rescates. La organización espera que el tiempo permita despegar el aparato para que pueda hacer una primera inspección visual de toda la situación en la parte alta de la montaña.

"También esperamos que el tiempo permita que dos compañeros que están en el campo 2 puedan subir a rescatarlos", menciona Javier.

El mal tiempo no solamente complica el rescate, también las condiciones en las que ellos tienen que aguantar. "Comida no llevan mucha, ni agua, porque el día de ataque a cima no se va precisamente cargado, para ir más ligero", sostiene Javier.

Para poder resguardarse, dice, cabe la posibilidad de que hayan improvisado una cueva de nueve y haberse resguardado, pero que son todo especulaciones porque no han vuelto a poder comunicarse con ellos.

"Son montañeros fuertes y experimentados y confiamos que puedan aguantar", tranquiliza el organizador de la expedición.