Habla Miguel, el bombero que se enfrenta a 20 años de cárcel por rescatar migrantes: "Lo volvería a hacer"

Miguel Roldán, bombero del Ayuntamiento de Sevilla, se encontraba en 2017 a bordo del 'Iuventa', un barco de la ONG Jugend Rettet, rescatando migrantes en condiciones desesperadas. Ahora podría afrontar una pena de 20 años de cárcel por cooperación en el tráfico de personas.

"Fueron 22 días de cooperación en el Mediterraneo, de una forma arreglada, nunca a la aventura y bajo el consentimiento de la ERCC, que es el centro de control de Roma. Es por eso que nos da incredulidad que un año después nos puedan acusar de algo, cuando todo lo hemos hecho bajo su mando", afirma Roldán.

Roldán estuvo 3 semanas en 2017 a bordo del 'Iuventa', un barco de la ONG 'Jugend Rettet.

"Nadie nos llamó la atención y de hecho, fue una misión muy satisfactoria porque pasaron muchas personas y solo por nuestra ONG pasaron 5.000. En un periodo tan corto, salvar a tantas personas de una muerte segura. Es surrealista que después de un año te comuniquen que te enfrentas a 20 años de prisión es surrealista" asegura.

Al ser preguntado por cuáles son las razones en las que se basan para acusarles, Miguel señala que se basan en que son una parte más de la cadena del tráfico. "El simple hecho de ayudarlos a que no mueran en el mar y darles la opción de ir a Europa es una cooperación para ellos", ha dicho

Sobre las palabras de la diputada de Vox, Luz Belinda Rodriguez, sobre que estas ONG "no hacen rescates sino un servicio de autobús", Roldán ha dicho que lo que se está viviendo en el Mediterráneo es "una situación dramática" que desde España no se es consciente de lo que está sucediendo allí.

"Buscan una oportunidad de sobrevivir, vienen de guerras en sus países donde la situación es insostenible. Que les neguemos la ayuda yo creo que es un poco injusto", subraya.

En 2017 murieron 3.116 personas intentando cruzar el Mediterráneo, 2.832 en la ruta central, según la Organización Internacional para las Migraciones.

Ha asegurado que, a pesar de enfrentarse a una pena de 20 años de prisión, volvería a hacer lo que hizo. "Yo no he hecho nada malo. Lo único que he hecho es salvar vidas en una situación en la que las personas requerían mi ayuda y lo volvería a hacer", ha sentenciado.