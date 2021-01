César Carballo, doctor de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha dado algunos consejos en Más Vale Tarde para evitar el COVID en estos días de colapso tras el paso de Filomena.

Con las carreteras anegadas en diversos puntos de España, a muchos ciudadanos no les quedará otra opción que coger el transporte público para poder llegar, por ejemplo, a sus centros de trabajo. Un hecho que podría provocar aglomeraciones en el metro de grandes ciudades, como Madrid.

Carballo ha llamado a la población a tomar medidas al respecto: "Esta mañana el metro estaba a tope y la gente estaba con una mascarilla quirúrgica", ha aquejado el sanitario, que ha dado algunas claves de cara a los próximos días: "Con estas aglomeraciones habría que emplear mascarilla FFP2 para estar seguros", ha explicado.

El doctor ha lamentado que se haya desaprovechado la oportunidad de confinar Madrid al tener las calles inutilizables por el hielo. "En Madrid teníamos una oportunidad de oro, pero no lo hemos hecho", ha aseverado.

En esta línea, se ha planteado si España volverá a imponer "medidas de medias tintas" para llegar a febrero con "incidencias de 200": "Creo que es el momento de confinar de forma corta y aprovechar para vacunar", ha explicado.

Carballo ha destacado que "hoy es un día atípico" en la sanidad madrileña por el paso de Filomena: "No estamos viendo casi pacientes porque no nos pueden llegar". No obstante, ha augurado un incremento de casos en los próximos días: "Estamos en el ojo del huracán, veremos que pasa la semana que viene, que será tremenda".