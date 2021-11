Un estudio de la Universidad de Washington prevé una sexta ola de España, aunque difiere de si será en diciembre o en enero en función de las medidas de protección que se mantengan durante estos meses, señalados por un clima frío y las fechas navideñas. Preguntado por la posibilidad de que llegue esa sexta ola, el doctor César Carballo coincide en que habrá ese repunte de casos.

"Aunque hay muchos vacunados en España va a haber un aumento de casos porque sabemos cómo se transmite el virus y cuando llegue el frío y las noches más oscuras vamos a tender más a meternos en interiores, y el virus se propaga ahí", ha explicado el experto.

Además, apunta que lo positivo para enfrentarnos a esta situación es que en nuestro país tenemos una vacunación muy alta y mantenemos la mascarilla en interiores; pero lo malo es, según Carballo, que no hemos ido a un a estrategia de control de casos: "Seguimos viendo como en los colegios no se hacen los test necesarios, que estos test siguen siendo muy caros en farmacia y que no hay trazabilidad de estos test. Deberíamos haber hecho estos deberes cuando los casos son pequeños", ha añadido.