Cayetano Martínez de Irujo ha defendido en Más Vale Tarde que "no es un terrateniente", sino que simplemente "heredó un número de tierras que podría ser como cualquier agrupación de la que están haciendo los agricultores para intentar luchar contra los precios tan bajos que imponen los mercados por las grandes multinacionales".

El duque de Arjona ha asegurado que "los agricultores tienen toda la razón". "En España cultivamos productos agrícolas de máxima calidad, y esta forma detrabajar no se aprecia ne los mercados", ha espetado, asegurando que "en los últimos años se ha producido un alza de los precios en las materias primas como combustibles y electricidad y una bajada en los productos como cereales o algodón".

Además, ha dicho, a esto se suma que "tenemos el riesgo de una reducción de ayudas agrarias por el presupuesto europeo debido al Brexit y los nuevos aranceles". "El agricultor no es capaz de defenderse ante la imposición de los mercados y de los precios que ponen las multinacionales", ha espetado.

"El mundo del campo llevamos muchos años diciendo esto, y no se nos ha hecho caso en ningún momento", ha insistido, asegurando que "les atan las manos y les ponen de rodillas": "Parece mentira que encima les estén moliendo a palos".

El duque de Arjona ha reiterado que él "de poderoso nada": "Yo tengo una explotación agrícola mediana y quiero vivir del campo. No me dan esa posibilidad. Parece mentira que el campo, que no es ningún negocio recién inventado, sino la materia con la que uno tiene que comer, suban las materias primas y te pongan unos precios que te ponen de rodillas". "Estoy seguro de que este ministro nos escuchará y nos defenderá", ha espetado.

"Pero, ¿qué están hablando de que son agresivos los agricultores? Si no pueden comer", ha aquejado, asegurando que "España ha sido un país agrícola a lo largo de los siglos y tiene que regalar el producto".

Así, ha asegurado que "hará lo que haga falta" para mejorar su situación, incluyendo manifestarse con ellos. "Yo soy un agricultor más, qué terrateniente ni qué tonterías. Ya está bien", ha zanjado, asegurando que "vive y trabaja de la hípica y la agricultura".