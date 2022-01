El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sigue sin rectificar después de sus polémicas declaraciones sobre la escritora Almudena Grandes, de la cual dijo que no merecía ser nombrada 'Hija Predilecta' de la ciudad tras su fallecimiento. Ello ha llevado a Benjamín Prado, poeta y gran amigo de la escritora, a reprochar duramente el comportamiento del líder del Ayuntamiento de Madrid con esta controversia.

"Si decimos que rectificar es de sabios, deberíamos pensar que no hacerlo es de soberbios, de cobardes o de torpes", ha señalado Prado, que ha añadido que, de estos tres casos, el que más le "preocupa" es el segundo: "Me temo que el miedo que tiene el alcalde Martínez Almeida a rectificar un evidente error viene del temor que le tiene, no a los ajenos, sino a los propios, a sus aliados de la ultraderecha, que son los que le marcan el paso".

En este sentido, Prado también ha querido destacar que hay un "fallo" en el argumento de Almeida, que es decir que ha emitido una opinión: "Si lo haces, debes razonarla, y lo que habría que preguntarle al alcade de Madrid es en qué basa su opinión. Entendemos que es una opinión literaria al hablar de una escritora. Si no, tendríamos que pensar que es una opinión política".

Cree Prado que, de tratarse de una opinión razonada por la segunda circunstancia, el alcalde "se basa en pensar que si la artista de turno es de izquierdas no se le puede nombrar 'Hija Predilecta'". Por ello, ha pedido que explique "cuántas novelas de Almudena Grandes ha leído, o cuántas ha leído en general, y en qué basa su opinión de que ese personaje, como se refirió a ella, no merece ser hija ilustre de Madrid".