El periodista Carlos E. Cué ha analizado en Más Vale Tarde las consecuencias de lo ocurrido durante la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la conexión en directo ha coincidido con el sonido del carillón del reloj que hay frente a la cámara, que le ha acompañado durante casi toda la entrevista.

Un detalle que no ha pasado desapercibido para Cristina Pardo e Iñaki López, que han bromeado con ello al despedir al periodista. "Nos ha tocado la hora del reloj", ha apuntado la presentadora, mientras que su compañero ha felicitado a Cué: "Has pasado con nota la prueba de entrevista con carillón, pasas a la siguiente fase".

"He tenido de todo: he tenido patines, he tenido reloj... he tenido absolutamente de todo", ha bromeado por su parte el periodista sobre la 'accidentada' conexión en directo. Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.