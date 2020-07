La química y divulgadora científica Déborah García analiza en 'Más Vale Tarde' las denominadas 'mascarillas milagro' que en Portugal se promocionan asegurando que aniquilan el virus.

La divulgadora señala que con esta mascarilla, probablemente, lo que han hecho es un ensayo de persistencia en el material utilizado que, ha incidido, no desvelan cual es.

García explica que en ciencia, cada vez que se hace un descubrimiento, los desarrolladores comparten con la comunidad científica los resultados para que otros científicos que trabajan en algo similar -lo que en ciencia se denomina los pares-, evalúen y vean si realmente las conclusiones a las que has llegado son acertadas, algo que no se ha hecho en este caso: "Si esto no está publicado ni compartido con la comunidad científica no podemos validar si es realmente cierto".

Sin embargo, García, señala que la promesa de que la mascarilla mata al virus en unas horas puede ser verdad porque hay polímeros como el polipropileno, el poliéster o nylon, que son fibras plásticas en las que el virus "aguanta relativamente poco", en algunos casos de dos a cinco horas activo, por lo que, indica, "es posible que en otros materiales aguante menos".

También considera posible que haya utilizado nanopartículas, como las de oro o sulfato de cobre: "Sabemos que son efectivas en cuestión de minutos para aniquilar a norovirus e incluso al VIH, ya hay muchos estudios publicados y es muy probables que sea la tecnología que están aplicando en estas mascarillas o en ropa, pero estas nanopartículas no son fármacos".

Productos homologados y en puntos de venta habituales

Con todo, García insiste en recomendar que solo se compren productos homologados y en puntos de venta habituales donde suelen tener productos sanitarios, como una farmacia, que garanticen que todos los productos vendidos han pasado por unos controles.

De hecho, la divulgadora explica que aunque se demuestre que es cierto que la denominada 'mascarilla milagro' inactiva el virus, lo importante es que esté homologada. "Lo que nos interesa es que no filtre", reitera García, que explica que si tarda en inactivar el virus una hora y se filtra, no nos están protegiendo.

Por ello, también pide a las autoridades que "pongan un poco de orden" porque, considera, "los consumidores estamos totalmente desprotegidos": "Ahora estos productos se venden en cualquier sitio y empieza a haber un descontrol porque se mezclan productos homologados con otros que no tienen ningún tipo de certificación".