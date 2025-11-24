El enfado de Bea de Vicente, tras la manifestación falangista: "A ver si empezamos, de una puñetera vez, a aplicar la Ley"

En la manifestación que tuvo lugar este viernes en Madrid se pudieron escuchar proclamas xenófobas, fascistas o contra el gobierno. La concentración fue convocada por Falange y en la misma, además, también se encontraban miembros de Fuerza Nueva o España 2000.

Este viernes se celebró una manifestación en Madrid organizada por Falange. En la misma se escucharon gritos racistas, homófobos y fascistas. Es por ello por lo que la Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado que va a multarles por dicha concentración.

Como se puede ver en las imágenes, los manifestantes llevan la cara tapada y levantan el brazo haciendo el saludo romano, mientras gritan proclamas fascistas, xenófobas o contra el gobierno socialista. Además, también ondeaban banderas preconstitucionales.

Entre los asistentes había miembros de Fuerza Nueva, España 2000 o Falange. Además, también se encontraba la biznieta de Mussolini, que se hizo fotos con numerosos asistentes. Iñaki López cuenta que Falange se puede enfrentar a una multa de entre 10.000 y 150.000 euros.

"Por las consignas", señala Beatriz de Vicente. La abogada indica que "la libertad ideológica está garantizada por la constitución". Pero, a pesar de ello, "tenemos una ley de memoria histórica y otra de memoria democrática posterior que a ver si empezamos, de una puñetera vez, a aplicar". "Es papel mojado", añade, muy enfadada. Beatriz indica que "no se pueden hacer consignas públicas que enaltezcan lo que fue la dictadura y que ofenda a las víctimas".

