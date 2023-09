Crece la preocupación por el mal uso que se está haciendo de la inteligencia artificial (IA), como el caso de los falsos 'desnudos' de menores en Almendralejo (Badajoz) y en otros puntos de España. Sobre este tema se ha vuelto a debatir este viernes en Más Vale Tarde, donde la periodista Elisa Beni ha dejado una reflexión estremecedora: "¿Qué pasa el día que aparezca mi cara en un asesinato?".

Beni ha señalado que todo "esto de los niños" implicados en la modificación de fotos con IA "en realidad lo que hace es entrenar a la inteligencia artificial para que sea capaz de hacer eso sola". "No sabemos quién le va a dar instrucciones, ni de dónde va a coger las fotos ni qué fotos va a coger"

No solo eso, sino que la periodista ha querido ir más allá: "Yo me siento capaz de sobrevivir a que mi cara aparezca en una película porno, ¿pero qué pasa el día que aparezca mi cara en un asesinato, ese día qué pasa?", ha sostenido. "Ese día cuando realmente la acción de la justicia puede ir contra ti porque parece que hay prueba de un delito que tú has cometido. Es que es mucho más grave todo", ha reflexionado.