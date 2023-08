La periodista Elisa Beni ha asegurado en Más Vale Tarde que "Felipe VI no tiene ningún dilema" a la hora de proponer un candidato a la investiduraa presidente de gobierno.

"Lo único que tiene que valorar el rey es quién tiene posibilidades de ser investido, ya está [...] llevamos de democracia casi 40 años y nunca se había convertido en tema de polémica. Está clarísimo, Felipe VI tiene que proponer a quien puede salir", ha asegurado.

En este sentido, ha apuntado que "tanto Feijóo como Sánchez dirán al rey qué apoyos creen que tienen y él hará la propuesta a la Presidenta del Congreso [...] cada uno le va a transmitir con qué apoyos cuenta".

Además, Elisa Beni ha criticado que haya grupos que no asistan a la ronda de consultas, que arranca este lunes: "No entiendo que haya grupos que no vayan porque las consultas consisten en preguntar a cada grupo qué va a votar para ver el apoyo parlamentario, lo único que tiene importancia".