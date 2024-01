Elisa Beni ha cargado este martes en Más Vale Tarde contra Rafa Nadal tras su fichaje por la Federación Saudí de Tenis, señalando que no entiende por qué venden su "honor, prestigio y nombre por un dinero que, a lo mejor, no necesitan". Asimismo, la periodista cree que, por estos comportamientos, a los deportistas ya no se les puede poner de ejemplo para la juventud.

"Vender tu nombre, honor o prestigio por un dinero que a lo mejor no lo necesitas... Lo puedes hacer, pero yo desde luego que no lo aplaudo", ha señalado Beni. Por eso, cree que a los "deportistas no se les puede poner de ejemplo para los jóvenes porque venden su honor".

Por último, ha ironizado que entiende "que los deportistas se sienten a salvo porque a quien han descuartizado es a periodistas". Beni ha recordado el caso de Jamal Khashoggi, el periodista saudí que fue asesinado en el consulado saudí de Estambul por agentes del gobierno saudí enviados por el príncipe Mohamed bin Salmán.