El exjugador del Betis, Joaquín Sánchez, ha entrevistado a Ana Obregón en 'El novato', su programa de Antena 3, donde se ha abierto en canal con él. Entre sus confesiones, la actriz habló sobre cuál era su alternativa a tener a Ana Sandra, su hija-nieta: "Fue lo único que le salvó de quitarse la vida", informa Christian Calcerrada.

Dos días antes de la muerte de Aless Lecquio se enteró por los médicos que no tenía solución. En ese momento, al regresar al apartamento que había alquilado en Barcelona, se asomó al balcón desde el tercer piso y se dijo: "No es suficiente altura". "Entonces me cambié al séptimo", recuerda Ana Obregón, que no podía "aguantar ese sufrimiento".

"No tenía miedo ni nada, me quería ir con él", confesaba. Pero justo en ese momento llamaron a la puerta: "Era Alessando. Me hizo volver a una realidad que no soportaba, pero paré y me dije: 'Ana acuérdate de lo que te ha pedido Aless. Tienes una misión. ¿Cómo no lo voy a cumplir?'". Puedes escuchar su desgarrador testimonio sobre estas líneas.

El teléfono de atención contra la tendencia suicida es el 024.