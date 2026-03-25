Detenidas tres personas por intentar matar a tiros a un hombre y dejarlo tetrapléjico en un tiroteo en Almería en 2024

Como se puede ver en las imágenes, dos hombres subidos a una motocicleta empezaron a disparar desde el exterior de la vivienda, en cuyo interior se encontraba la víctima, que ha quedado tetrapléjica.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en la provincia de Almería tras esclarecer un intento de homicidio con arma de fuego ocurrido en septiembre de 2024 en la localidad de Pechina. El tiroteo dejó a la víctima tetrapléjica tras recibir varios disparos por un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas.

Como se puede ver en las imágenes, "dispararon al herido desde el exterior de la vivienda, pero las balas entraron en la casa", explica Leo Álvarez en el plató de Más Vale Tarde, donde destaca que los detenidos son personas que "venden marihuana y trafican con armas de guerra".

"Por eso pudieron traspasar paredes y dañar a la persona" dentro de la vivienda, explica el periodista, que detalla "el contexto en el que se produce el ajuste de cuentas": "La Guardia Civil en esa zona el año apsado junto a la Policía Nacional desactivó 155 conexiones ilegales de luz y detuvo a 38 personas por tráfico de marihuana".

Según una nota del Instituto Armado, en la operación, denominada 'Echemo', los agentes han identificado y arrestado a los supuestos responsables de los que dos, presuntamente, fueron los autores materiales del asalto ya que fueron a la vivienda de la víctima en una motocicleta, previamente sustraída, desde la cual abrieron fuego. Además, la investigación también descubrió la implicación de una tercera persona que, presuntamente, fue la encargada de facilitar a los agresores la motocicleta utilizada para el ataque.

El operativo policial ha culminado con la recuperación del arma de fuego empleada en el intento de homicidio. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión preventiva para dos de los arrestados, mientras que el tercer implicado ha quedado en libertad con cargos.

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