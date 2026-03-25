Alberto Saiz cree que Trump se va a reunir con inteligencia porque "busca algo": "No creo que anuncie el fin de la guerra"

Saiz considera que el presidente de Estados Unidos busca "una justificación, un motivo, un respaldo o algún anuncio que va a hacer posteriormente".

Donald Trump, aparentemente, habría filtrado elementos muy sensibles de los partes de guerra que le dan sus servicios de inteligencia de manera diaria, según se ha publicado en 'NBC News'. El presidente, además, se va a reunir esta tarde con estos servicios. Para conocer cómo pueden enfocar estas reuniones, Más Vale Tarde conecta con Alberto Saiz, exdirector del CNI.

Saiz considera a los servicios de inteligencia estadounidenses "serios". "Lo lógico es pensar que ellos transmiten la información que, realmente, han analizado, llegan a sus conclusiones y luego los que están por arriba son los que tienen que tomar decisiones", señala.

El exdirector cree que hacer público el "hecho de que se va a reunir con sus servicios de inteligencia, está buscando algo". "Una justificación, un motivo, un respaldo, algún anuncio que va a hacer posteriormente", reflexiona. Esto hace que nos preguntemos qué va a pasar con la guerra. "Estamos haciendo evaluaciones en el aire", añade.

Sobre si existe la posibilidad de que Israel haya podido engañar a Trump, prometiéndole un desenlace rápido de la guerra, Saiz cree que los servicios de información "nunca informan mal y, mucho menos, malintencionadamente". "Los servicios de información dan su información y los jefes toman sus decisiones", afirma.

"Hay que entender que, entre el proceso de elaboración y difusión de la inteligencia y luego la toma de decisiones hay un largo trecho", reflexiona. "No creo que le hayan engañado", aclara, "pero creo que la posición asimétrica que hay en este conflicto, creo que es uno de los elementos que influyen en la toma de decisiones".

En los últimos días, además, en una intervención frente a la prensa Trump ha demostrado que, aparentemente, desconoce quién gobierna en Irán. Saiz señala que en los servicios de inteligencia tienen claro quién manda en Irán "y él lo que está haciendo esa casi pantomima a la que nos tiene acostumbrados".

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