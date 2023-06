La cantante colombiana Shakira está acusada de defraudar presuntamente 14,5 millones de euros tras no presentar la liquidación del IRPF de los años 2012, 2013 y 2014, pero ella sostiene que residió de forma estable en nuestro país hasta 2015. En este proceso judicial, El País ha tenido acceso a una declaración de la cantante del 6 de junio de 2019, donde intenta defenderse y de la que se desprende justificaciones como "no conoce a nadie que esté en un proceso penal por tener novio".

Para que se considere que resides fiscalmente en España, tienes que estar 183 días en el país. Por eso, la cantante ha intentado justificar alguna de sus visitas a España asegurando que un día aterrizó el avión en Barcelona para "darle un beso" a su ahora expareja, el exfutbolista del Barça Gerard Piqué. "Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión aterrizar brevemente para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida.No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España", ha alegado.

Sin embargo, en otro extracto de la declaración, ella aseguraba que no podía mudarse a España por un ligue nuevo. "Prefiero no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex (...) por apaciguar un poco los celos de Gerard... Cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Él tiene 23 años, 10 años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de 'playboy'... Era un loquito en esa época. Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna. Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan", defendía.

Otro argumento que usa es que ella viaja mucho y compra casas en todas partes. Además, ha señalado que es "es una visión retrógrada y machista pensar que porque una mujer tiene un hijo con un español hay que asumir el concepto tradicional de familia". "Yo no sé si Bono estaría aquí sentado, imputado. Sinceramente, su señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio", ha asegurado.

La cantante no se ha cortado y ha asegurado que España le hace perder dinero. "Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior. Por amor. Lo que me genera España en términos de negocios es minúsculo comparable con Turquía o Grecia. Aquí estoy, con un problema penal, en un país que no me genera casi nada de mis ingresos", ha explicado la artista de Barranquilla.