Isabel Vázquez, médico de familia y presidenta de la asociación de Atención Primaria Amyts, se ha mostrado crítica con aquellas personas sanas que acuden a las urgencias de los centros de salud o a los hospitales con los síntomas comunes de gripe o COVID.

"Hay que tener sensatez porque se están sobrecargando los servicios de urgencias y los centros de atención primaria, hasta el punto de que compañeros de los centros de urgencias extrahospitalarias nos dicen que les llegan de rebote pacientes que han estado en la urgencia hospitalaria y que por la demora en la atención se han ido a otro centro", ha criticado la doctora, a lo que ha añadido: "un paciente que muy probablemente no necesitaba ni ir al médico, ha ido a un hospital y a un centro, y esto va sobrecargando los servicios médicos".

En lo referente al repunte de casos de gripe y COVID, Vázquez ha destacado que "estamos en una situación que no es sorprendente, porque es un problema estacional que se repite todos los años".

Además, la doctora ha subrayado la importancia de diferenciar el tipo de paciente en estos casos: " No es lo mimos un paciente sano y joven sin patologías que una persona que sea asmática, diabética o inmunodeprimida".

Y en lo referente a los síntomas, la médico de familia ha indicado que en el caso de "las enfermedades como el COVID o la gripe son muy parecidos", por lo que cuando hay que prestar atención es "cuando aparece la dificultad para respirar, o cuando tenemos una fiebre que no baja con el paso de los días". "Mientras tanto, no hay que ir al médico porque los médicos no tenemos una varita mágica para curar estas enfermedades, puesto que los virus no tienen un tratamiento específico, sino que hay que guardar reposo, tomar un antitérmico", ha defendido.

Ante esta situación, la doctora ha insistido en la importancia de "tener sensatez y tomar las medidas de precaución necesarias, como ponerse la mascarilla o el lavado de manos"