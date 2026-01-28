Zaida Cantera, sobre el asesinato de un niño de 13 años en Sueca: "Podría ser una violencia vicaria indefinida"

Zaida Cantera estalla en este vídeo tras conocer que el motivo del asesinato de un joven en Sueca podría estar motivado por la estrecha relación de la familia de la víctima con la exmujer del presunto asesino: "Tírate por un barranco, pero no hagas daño a un niño inocente".

El asesino confeso de un joven de 13 años en Sueca, Valencia ya ha declarado ante el juez, mientras va cogiendo fuerza la hipótesis de que el crimen podría estar relacionado con la mala relación del presunto homicida con su exmujer.

Al parecer, la familia de la víctima sería íntima de la exmujer del presunto asesino, que tendría un enfrentamiento con él porque ella no querría hacerse cargo de la custodia del hijo de 13 años que tienen en común. Esto habría provocado el estallido violento del hombre.

Un crimen ante el que Zaida Cantera reconoce haberse quedado "helada" y sobre el que considera que incluso "podría ser una violencia vicaria indefinida".

Zaida señala que incluso ha llegado a leer titulares que culpan a la exmujer y asegura que, en este tipo de casos, "le pediría a estos señores que, antes de matar y hacer daño a otros, se lo hagan ellos mismos". "Tírate por un barranco, pero no hagas daño a un niño inocente", sentencia.

