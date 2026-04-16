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La Paqui, en el Senado

Cristina Pardo, al ver a la mujer de Cerdán con el móvil en el Senado: "A lo mejor estaba comprando en la web de El Corte Inglés"

Francisca Muñoz, la Paqui, mujer de Santos Cerdán, comparecía en la comisión del Senado sobre el caso Koldo y dejaba varios momentos surrealistas, mientras no dejaba ni un solo momento de mirar su móvil.

Cristina Pardo, al ver a la mujer de Cerdán con el móvil en el Senado: "A lo mejor estaba comprando en la web de El Corte Inglés"

Después de evitar acudir en dos ocasiones a la comisión del Senado sobre el caso Koldo por motivos médicos, hoy Francisca Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, comparecía finalmente.

Antes de entrar a la sala, Paqui montaba un pequeño espectáculo, al negarse a comparecer sin la presencia de sus dos abogados, cuando solamente está permitido hacerlo con uno, y provocar un retraso de 20 minutos.

Ya en la sala, Paqui se acogía a su derecho a no declarar y pedía abandonar la comisión al inicio, según ella por su estado de salud. Un silencio que ha roto para encararse con una senadora por llamarla "la Paqui" y recordarle el mensaje en el que se dice que "la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés". La mujer de Cerdán reaccionaba diciendo que llamarla así es "despectivo y clasista".

Durante toda su comparecencia, Muñoz ha estado mirando su teléfono móvil, lo que le ha afeado otra senadora. "A lo mejor estaba comprando en la web de El Corte Inglés", comenta irónica Cristina Pardo.

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