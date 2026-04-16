Con polémica, retraso y Paqui sin declarar: la mujer de Santos Cerdán comparece en el Senado con enfado incluido

¿Qué ha pasado? Tras aparecer con dos abogados cuando por ley solo puede estar acompañada de uno, Muñoz se ha acogido a su derecho a no declarar y ha pedido abandonar la sala al comenzar la comisión.

Francisca Muñoz finalmente compareció ante la comisión Koldo del Senado tras varios intentos fallidos. Sin un certificado médico que justificara su ausencia, asistió al Senado, donde inicialmente intentó entrar con dos abogados, aunque solo se permite uno. Una vez dentro, invocó su derecho a no declarar para no perjudicar a su esposo, Santos Cerdán, y afirmó que solo estaba allí por ser su esposa. A pesar de solicitar retirarse por motivos de salud, se le recordó su obligación de escuchar las preguntas. Durante la sesión, permaneció atenta a su móvil y reaccionó molesta cuando una senadora la llamó "la Paqui", calificándolo de despectivo y clasista.

Y, por fin, Francisca Muñoz ha acudido a la comisión Koldo del Senado. Después de alguna que otra intentona infructuosa, en esta ocasión la mujer de Santos Cerdán no ha obtenido el certificado médico para no presentarse a la Cámara Alta y realizar una declaración en la que, eso sí, no ha dicho nada acerca del caso.

En una que ha comenzado con retraso, después de que montase un pequeño espectáculo al querer entrar en la sala con dos abogados cuando por ley solo se permite estar con uno. Así se lo ha explicado el presidente de la comisión para que, finalmente, aceptase este hecho y pudiera entrar al recinto.

Ahí ha esgrimido que se iba a acoger a su derecho a no declarar para no perjudicar a Cerdán y que la única razón por la que ha debido comparecer en el Senado es por ser su mujer. Además, ha pedido abandonar la comisión nada más comenzó alegando motivos de salud, pero le han recordado que por ley está obligada a escuchar la pregunta de los senadores.

Y las ha escuchado. Las ha escuchado mirando en todo momento su teléfono móvil para evitar establecer contacto visual con los allí presentes. Tan solo ha reaccionado en una ocasión, con un cabreo evidente, cuando la senadora de UPN se ha referido a ella como "la Paqui".

"Señor presidente, que me llamen a mi 'la Paqui' no. Soy Francisca Muñoz. 'La Paqui' es despectivo y clasista, ¿vale? Que quede claro", ha respondido.

Así ha sido su declaración en el Senado. Con retraso, sin responder preguntas, mirando el móvil y cabreada al recordarle el WhatsApp en el que se referían a ella como 'la Paqui'.

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