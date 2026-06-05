Las sospechosas imágenes que preocupan en Nueva York: varias personas entran y salen de las alcantarillas en plena noche

La Policía de Nueva York más o menos sospecha qué es lo que está pasando: irían a buscar cualquier objeto de valor, como joyas, carteras, bolsos e, incluso, hasta armas.

Hay mucha preocupación entre los vecinos de Nueva York por los extraños avistamientos de gente entrando y saliendo de las alcantarillas en plena noche. Varias cámaras de seguridad han grabado al menos tres hechos similares en diferentes puntos de la ciudad, "que ya parece Gotham City", según ha remarcado Cristina Pardo en Más Vale Tarde. Está pasando en Queens, sobre todo, y en Brooklyn.

A veces son grupos, incluso, bastante grandes de siete u ocho personas. Entran con herramientas, con palas, con botas, con ropa técnica y no vuelven a salir hasta después de varias horas, ha explicado Leo Álvarez.

La Policía de Nueva York más o menos sospecha qué es lo que está pasando: irían a buscar cualquier objeto de valor, como joyas, carteras, bolsos e, incluso, hasta armas. Buscan cualquier cosa que haya debajo que pueda tener valor.

Ante esto, la Policía de la ciudad ha advertido que ahí abajo, como en todas las alcantarillas del mundo, hay gases tóxicos, que pueden ser muy nocivos. Además, hay mucha fauna, como ratas. También hay conducciones eléctricas, de gas, de agua, hay inundaciones. Con todo esto, el peligro está asegurado.

A esto se suma que entrar en las alcantarillas conlleva una multa de unos 10.000 dólares. Entre varias razones, porque en alguna ocasión se han dejado la tapa abierta y ha habido personas heridas por caerse.

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