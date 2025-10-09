El economista Gonzalo Bernardos analiza el valor del oro y explica cómo invertir: "Mejor comprar acciones que lingotes"

¿Cómo funciona? La fiebre del oro ha vuelto y actualmente su precio se encuentra en máximos históricos. Cada vez son más los que se plantean aprovechar para vender sus joyas o subirse a la ola inversora.

El precio del oro está alcanzando máximos históricos y actualmente cotiza a más de 4.000 dólares la onza. En lo que llevamos de año, su precio ha subido más del 50% y la perspectiva es que continúe por esa senda. Por eso, son muchos los que se preguntan si es el momento de vender esas joyas guardadas que ya no se quieren o cómo invertir en este activo.

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, ha explicado en Más Vale Tarde las claves para intentar aprovechar esta fiebre del oro. En lo que respecta a vender oro, Bernardos aconseja "no hacerlo en el primer lugar que lo quiera comprar" y asegurarnos de "tener un valor de tasación correcto".

También es conveniente "pensar muy bien si realmente es el momento oportuno o no. Hay muchas personas que tienen muchas joyas heredadas y que pueden pensar en venderlas". Además, advierte que "no es lo mismo una joya bonita que una fea y cuyo valor solo es el oro".

"La joya bonita cotiza con prima", añade.

Para quienes piensen en invertir en oro, avisa también de que su precio es "muy volátil", por lo que aunque ahora esté al alza, podría cambiar en un futuro. No obstante, la opción ideal es "comprar acciones en compañías mineras especializadas en la extracción de oro".

"Es mucho más fácil vender unas acciones y tiene mucha más liquidez, que vender unos lingotes. Además, esas acciones no hay que guardarlas en ningún sitio ni te las van a robar", comenta.

