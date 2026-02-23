Cristina Pardo señala que con los documentos del 23F "las conversaciones que grabó Bárbara Rey con Juan Carlos I cobrarán sentido"

Esta mañana Pedro Sánchez ha anunciado que se desclasificarán los documentos del intento de golpe de Estado del 23F. Los archivos podrían arrojar luz sobre los hechos y la relación entre el rey Juan Carlos I y Alfonso Armada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno desclasificará este martes los documentos del intento de golpe de Estado del 23F para así "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

Se trata de documentos que llevan 45 años bajo llave y que podrían ofrecer más detalles sobre lo que ocurrió aquel día, en especial sobre la relación entre el rey Juan Carlos I y Alfonso Armada.

"Esta semana va a cobrar sentido una de las conversaciones que grabó Bárbara Rey con Juan Carlos I", comenta Cristina Pardo.

La presentadora se refiere a las distintas grabaciones realizadas por Bárbara Rey, en las que el emérito habla sobre la sentencia que afrontó Armada por su implicación en el intento de golpe de Estado. "Siete años de cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra", llega a decir don Juan Carlos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.