Iñaki López debutó ayer junto a Roberto Leal en prime time con su programa 'López y Leal contra el canal', donde protagonizaron todo tipo de retos para intentar ganar a todo Atresmedia. Una de ellas enfrentaba a los dos presentadores contra el crono en una prueba donde tenían que saltar entre tres coches para hacerlos avanzar.

"Eres James Bond, el Tom Cruise en potencia, no sé cómo no te han llamado para el relevo en los Juegos Olímpicos", ironiza Marina Valdés en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Cristina Pardo comenta que "en control me están diciendo que tus saltos son de abuela".

"Anoche las tres personas que más sufrieron viendo la prueba fueron tu madre, Andrea y la directora de este programa", explica Marina, que asegura que la última decía que "podría haber venido esguinzado vivo". "Que no se equivoque la directora, que si se esguinza no viene", responde rotunda Pardo.