Cristina Pardo entrevista a su compañero Iñaki López y Roberto Leal para conocer más detalles sobre 'López y Leal contra el canal', el nuevo programa de Antena 3 que se estrena esta noche a las 22:45 y donde ambos presentadores se enfrentan a todo Atresmedia en una serie de pruebas tanto físicas como mentales.

"¿Os lo habéis pasado mejor en este programa que en los vuestros?", les pregunta Cristina en el vídeo sobre estas líneas. Roberto Leal afirma que "yo me lo paso muy bien en Pasapalabra, pero aquí vamos a ver perfiles muy diferentes": "Me dicen por ahí que soy el yerno de España, pero cuidado que me enfado bastante", comenta.

"Roberto es muy competitivo y yo tengo cierta costumbre a perder", apunta Iñaki López, mientras que el presentador de 'Pasapalabra' destaca la capacidad de su homólogo de 'Más Vale Tarde' "de hundir moralmente al rival". "El resumen es que él compite y yo humillo", concluye Iñaki.

"Espero que te hayas portado bien con la cadena para cuando llegue el momento de pedir cosas para Más Vale Tarde", señala Cristina, si bien Iñaki le responde que "como nos conformamos con poco, con lo que sobra del catering de Sonsoles, pues no hay problema".