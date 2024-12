Cristina Pardo reacciona a su montaje con Nadal dando las Campanadas: "Cambiaría a Dani Mateo por él, hacemos buena pareja"

"Hago tan buena pareja que no entiendo por qué no es real, la verdad", indica la periodista tirando de su habitual ironía al ver el fotomontaje que ha hecho la IA de Twitter con ella y Rafa Nadal.

La IA de la red social X, antes conocida como Twitter, también se ha 'cebado' con Iñaki López y Cristina Pardo. Esta herramienta, que hasta el momento era de pago, ahora está al alcance de todos los usuarios, que ya han hecho algunas 'maldades', como juntar al rey Juan Carlos con Bárbara Rey o a la exvedette con la reina Sofía; a Shakira con Clara Chía o a Donald Trump y Taylor Swift en actitud cariñosa.

Pero, como advierte el periodista José Luis Tora, "cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia". También su parte más amable, como la que han experimentado los presentadores de Más Vale Tarde.

Y, es que, la IA ha vestido a Iñaki López de jugador del Athletic Club, una estampa que ha pedido al periodista que se la imprima y le haga un "póster" a tamaño real; y ha puesto a Cristina Pardo a dar las Campanadas con Rafa Nadal, en vez de con Dani Mateo. "Me fastidia decir esto, pero la verdad es que por Rafa Nadal sí le cambiaba", se muestra sincera. "Hago tan buena pareja que no entiendo por qué no es real, la verdad", indica en tono jocoso sobre estas líneas.