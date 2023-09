Un sacerdote ha sido detenido en la localidad malagueña de Vélez-Málaga acusado de agredir sexualmente a varias mujeres a las que sedaba y grababa. Aunque la investigación se inició el pasado mes de agosto, antes, en enero de 2023, la que fuera novia del cura denunció ante las autoridades eclesiásticas de Melilla el caso, según informa la Policía.

En ese momento, el presunto agresor fue trasladado a Málaga como medida cautelar por parte de la iglesia. Sin embargo, desde la diócesis de Málaga (que también gestiona Melilla) niegan que fuera trasladado por este motivo.

En Más Vale Tarde, ha sido Antonio Moreno, portavoz de la diócesis de Málaga, quien ha negado categóricamente este extremo. Asegura que desconocían el caso hasta ahora y que fue trasladado por "motivos de salud". "Si tenían conocimiento de lo que este hombre hacía, porque así se lo indicó la pareja sentimental del cura, ¿por qué no lo denunciaron y únicamente lo trasladaron a otra parroquia donde podía seguir haciendo lo mismo?", ha cuestionado el presentador Iñaki López.

Moreno asegura que no eran "conscientes" del delito que se le acusa hasta este lunes, que lo ha informado la Policía. Entonces, Cristina Pardo, presentadora del programa, le pregunta por el motivo por el que fue trasladado, y el portavoz de la diócesis sostiene que fue "trasladado por un motivo de salud" e incide en que no les constaba "la gravedad de los delitos que se le acusan".

"Si a ustedes no les constaba es que el vicario de Melilla no informó", ha puntualizado Pardo. Y Moreno insiste: "¿Cómo no nos va a informar, si el vicario de Melilla somos nosotros? Quizás la información que tenéis está equivocada".

"Entonces, ¿la Policía miente? Porque es la Policía la que dice que en enero la novia del cura va al vicario de Melilla, le dice lo que ha encontrado y automáticamente ese hombre se le traslada a Málaga". "Le digo, de parte del vicario de Melilla, que eso es falso", ha respondido el religioso.

El periodista Leo Álvarez ha puntualizado que igual no era a la figura del vicario de Melilla, pero que la novia del sacerdote sí acudió a las autoridades eclesiásticas de la ciudad para denunciar los hechos y que fue entonces cuando se trasladó al religioso a Málaga.

Además, Pardo ha aprovechado para preguntar por si conocían que el sacerdote tenía novias y por si esto es una práctica habitual. Entonces, Antonio Moreno rehúsa a dar más información. "Te he comentado todo lo que te podía comentar", ha apostillado, antes de despedirse.