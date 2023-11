Hoy era el día en el que se producía el traspaso de carteras entre los ministros salientes y los entrantes. En estos actos, destacaban especialmente las duras críticas de Ione Belarra e Irene Montero hacia Pedro Sánchez, que analiza Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.

"Chica, si no te gustaba el presidente del Gobierno, podías haber votado en contra en la investidura", afirma rotunda Pardo, que comenta el hecho de que las ministras de Podemos hayan arremetido "sin ninguna contemplación contra Pedro Sánchez porque no te ha nombrado ministra". En este sentido, la presentadora de Más Vale Tarde también les recuerda que "además, llegaste a la política porque no te importaban los cargos, sino cambiar las políticas".