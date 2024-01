Siguen saliendo a la luz detalles en torno a laproclamación de Federico de Dinamarca como rey. Será el domingo y sobrevuelan al respecto varias polémicas.

En primer lugar, se encuentra la ausencia de la cuñada del futuro monarca porque dicen que el hermano de Federico estaba enamorado de la mujer de Federico.

La excusa que ella ha puesto para justificar su ausencia es que lleva varios meses en Washington y que sus hijos tienen colegio. De esta manera, se perderá un acto histórico como la proclamación de su cuñado.

"Esas son las excusas que ponía la mujer de Harry de Inglaterra", apunta Cristina Pardo.

Además, el hermano de Federico podría estar enfadado porque su madre, la reina Margarita, les habría quitado los títulos a sus hijos.

La segunda polémica sería por el malestar que habrían provocado en la mujer de Federico, Mary Donaldson, las recientes fotos de él con Genoveva Casanova en España. Las imágenes las publicó la revista Lecturas en noviembre y sentaron como un auténtico bombazo en la Casa Real Danesa.

"No sabemos si Genoveva Casanova irá, pero intuimos que no [...] No está el horno para bollos", asegura Cristina Pardo.