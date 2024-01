A través de sus redes sociales Victoria Beckham ha mostrado cómo se afeita el rostro como técnica de rejuvenecimiento. Sin embargo, se trata de una práctica puesta en duda por los expertos, tal y como ha hecho en Más Vale Tarde la doctora Natividad Cano.

"Consiste en afeitar a nivel superficial toda la epidermis, quitar la grasa y el pelo. Eso no nos va a convertir en quinceañeros, tiene muchísimos riesgos, puede provocar heridas a nivel superficial y estas heridas pueden llevar a infecciones, cicatrices, costras", ha advertido.

Al respecto, la doctora se ha mostrado tajante: "No es recomendable y no la realizamos los dermatólogos en nuestra práctica clínica diaria de ninguna de las maneras. No tiene ningún sentido".

"Es un tratamiento que se lleva a cabo a nivel casero, muchas 'celebrities' y personajes dedicados a las redes lo ponen de moda, pero no tiene evidencia científica. De ninguna manera tenemos que dejarnos llevar por este tipo de técnicas sin sustento médico", ha añadido.