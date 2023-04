Luis Zahera y Mayra Gómez Kemp han protagonizado una divertida anécdota en la televisión gallega al hacer la actriz una sorprendente confesión al propio aludido: "Eres de los hombres más feos que he visto en mi vida pero tienes un atractivo impresionante. ¿De dónde lo sacas?".

Un momento que los colaboradores comentan en Más Vale Tarde, donde Cristina Pardo se confiesa "muy fan de Zahera": "Me parece que tiene atractivo y no me parece el tío que más feo que he visto en mi vida", sostiene la presentadora ante las afirmaciones de Gómez-Kemp, y explica por qué le resulta atractivo el actor. "A mí me parece que es atractivo porque a mí me encantan las narices grandes... Yo le veo muy atractivo a Zahera", revela.

