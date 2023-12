Cristina Pardo da la bienvenida, hoy en solitario, a los colaboradores de Más Vale Tarde: "Lo que sabemos a ciencia cierta cierta es que Iñaki no se va a equivocar con los nombres", bromea Gonzalo Miró.

"¿Todavía os cabe la comida del 31 y del día 1?", les pregunta la presentadora cuando todavía planea la 'resaca' de la cena de Nochebuena. Chema Crespo asegura en el vídeo sobre estas líneas que "practico la contención", si bien confiesa que espera que "no me estén viendo en casa". "Para que no digan que eres un farsante", le responde Cristina entre risas.

La presentadora admite que ha tenido que controlarse en esta fiesta por culpa del vestuario para las Campanadas de laSexta, que dará con Dani Mateo, y que "lo que más me ha dolido ha sido la tarta de queso de mi madre. Hubiera metido la cabeza dentro". Sin embargo, confiesa que al final no se pudo resistir a probar un poquito. "Me quedan cuatro días para Nochevieja, luego el día 31 a las 00:15 me lo tiraré todo por encima", comenta.