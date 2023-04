La presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, cree que lo de los presentadores creados con inteligencia artificial no tendrá éxito. "Quién quiere ver a una persona que no falla nunca y que carece de expresión y no mueve ni las manos", ha expresado en directo.

Sin embargo, reconoce que esas presentadoras no necesitarían peluquero. Tampoco cobrar. No descarta que una vez estén más perfeccionados, podrían "hacer algún tipo de papel". "Ahora mismo ver un busto parlante robótico y que no se equivoca nunca...", ha criticado.

En este sentido, Pardo no ha dudado en dar una idea: crear un tertuliano robot que obedezca para sustituir a los del programa que presenta.