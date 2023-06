"Menudo sueño estar aquí, he venido porque había WiFi", bromea Rocío Saiz a su entrada al plató de Más Vale Tarde, donde ha comentado el momento que tuvo que vivir el pasado sábado durante un concierto en Murcia, cuando un agente de policía le obligó a cubrirse los pechos después de quitarse la camiseta.

Al comentar la noticia, Cristina Pardo no ha podido ocultar su asombro ante lo ocurrido. "No tengo palabras. ¿Y si un señor está tocando la batería en un concierto y se quita la camiseta? Él sí puede, pero Rocío, no", critica la presentadora.

En el vídeo que acompaña a estas líneas, vemos cómo sucedieron los hechos, con el público presente gritando 'Libertad, libertad' mientras obligaban a la artista a taparse con la bandera LGTBI para proseguir con su actuación.