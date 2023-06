Nuevo escándalo en un concierto de Rocío Saiz en el marco de las fiestas del Orgullo LGTBI en Murcia. La artista se quitó la camisa y se lanzó a su público desde el escenario en un ambiente festivo que, sin embargo, instantes después se tensó. Y es que la cantante se vio obligada a detener el espectáculo. "La Policía ha parado el concierto. No me dejaban seguir si no me vestía. O me ponía la camiseta o me iba esposada", ha denunciado.

De hecho, una persona de la organización terminó rodeando a Saiz con una bandera LGTBI para cubrirla completamente. Ahora, ella ha asegurado en sus redes sociales que siempre que canta esa canción muestra el pecho, y que lo lleva haciendo así desde hace diez años.

Sin embargo, esta vez se tuvo que vestir para poder acabar el concierto: "Ha venido el 'inspector' a buscarme a la calle para esposarme, diciéndome que había incumplido no sé cuántas leyes. Y le he preguntado: '¿Si fuera un hombre me estarías denunciando?'. Y me ha contestado rotundamente: 'No'", ha criticado Sainz, lamentando que el policía le dijo directamente que si un hombre hiciera lo mismo no sería ilegal.

Así, según ha contado la cantante, los agentes cogieron sus datos. "Me llevaré una denuncia. Además, me ha dicho el policía: 'Esto es lo que habéis votado'. Y tiene razón, el problema no es él. Es lo que habéis votado", ha criticado Rocío Saiz.

Por su parte, el público allí presente y muchas personas en redes han mostrado su apoyo a la artista, como Sergio Ramos Ruiz, exedil del Ayuntamiento de Murcia que asistió al concierto "La muy cuestionable normativa sobre escándalo público nunca puede operar en un espectáculo artístico", ha defendido Ramos Ruiz.

De esta forma, lo que era una fiesta reivindicativa acabó con gran indignación. Desde laSexta hemos contactado con el Ayuntamiento de Murcia para conocer su versión, pero se lavan las manos: aseguran que con el cambio de legislatura, nadie puede responder a las preguntas sobre lo ocurrido.