Cristina Pardo alucina con los chivatazos de controles de tráfico: "Lo milagroso es que sigan poniendo multas"

La DGT quiere poner freno a las aplicaciones y grupos de WhatsApp o Telegram que avisan de dónde hay controles de la Guardia Civil o la Policía Nacional.

La reportera de Más Vale Tarde Beatriz Correal se ha desplazado hasta Galicia, donde la red de carreteras permite en muchos casos sortearlos en caso de estar avisado, para comprobar desde un control de alcoholemia de la Guardia Civil la velocidad entre que se establece el puesto y los usuarios son alertados de su presencia.

"En cinco minutos ya han detectado nuestra presencia, con lo cual el punto deja de ser efectivo desde el punto de vista de la seguridad vial", comenta uno de los agentes en el vídeo sobre estas líneas.

Cristina Pardo alucina con la celeridad en la difusión de los chats: "Lo milagroso es que todavía sigan consiguiendo poner multas", a lo que Iñaki López añade que "no les da tiempo ni a poner los conos".

Beatriz explica que las autoridades están pasando a "controles más dinámicos" y que "hay un antes y un después" del minuto 15, a partir del que "no pasa nadie" que no sea porque no tiene nada que temer o "porque no tiene redes sociales".