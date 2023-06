Benjamín Prado lanza una pregunta en directo. "¿Qué tiene la gente en la cabecica para que les dé tanto miedo ver unas tetas?", expresa el periodista. El también escritor cree que puede ser fruto del nuevo pensamiento ultra "que debe de querer decir que las tetas son para amamantar y para el marido cuando le apetezca por las noches", señala en relación a la carta que ha enviado la Generalitat a los ayuntamientos para recordarles que no pueden prohibir el topless en las piscinas municipales.

En este sentido, el periodista cree que se deberían de preocupar más de otras cosas. "Como de regular la vida de esas personas que están vestidas pero semidesnudas y que practican la prostitución en la calle", insiste. Cristina Pardo se une al debate asegurando que a ella le da igual lo que haga la gente. "Como si quieren hacer el pino", añade.

"En todo este tipo de intromisiones de la política en los derechos de las personas la conclusión es la misma: 'A usted no le están diciendo que tenga que casarse con no sé quien ni que tenga que abortar. A usted le están dando un derecho que puede ejercer o no puede ejercer'", concluye el escritor.