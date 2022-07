Felipe, uno de los bomberos que trabaja para terminar con las llamas de Losacio, asegura que, en sus 18 años en la profesión, no se había enfrentando a fuegos tan violentos como los dos últimos. "Los dos últimos fuegos son los más violentos que me he llegado a enfrentar", ha confesado literalmente a las cámaras de laSexta. De hecho, cuenta sorprendido que en los últimos incendios se ha visto obligado a hacer tres escapes en cada uno de ellos. Es decir, coger las cosas y salir corriendo para no morir.

Sin embargo, hay profesionales que, en este intento, han fallecido. Uno de ellos es un compañero de Felipe. "Lo vives mal porque era un compañero que era hijo de comarca de aquí, una hora antes estuvimos con él".

Además, asegura que las altas temperaturas y los vientos lo están complicando. "El cambio climático ha llegado y cada año se nota más", ha defendido. Así, Felipe insiste en que la situación se podría evitar con una mejor gestión de estos suelos durante todo el año. Y más juventud en los pueblos. También más trabajo para arreglar esos montes y que esté todo bien cuidado, pues asegura que cuando el monte llega a las orillas del pueblo es imposible apagar a tiempo un incendio. Y nos quejamos.