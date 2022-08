¿Qué relación tenía Mijaíl Gorbachov con Vladímir Putin? La historiadora y socióloga rusa Elena Bogush responde en Más Vale Tarde, donde además traza una comparativa entre el último líder soviético y el actual presidente de Rusia.

"Gorbachov no ha participado activamente en la política, Putin no le consultaba como podría ser incluso por la etiqueta, por la cortesía, como un ex líder de Estado", explica la experta, que sostiene que "si hay un mito de que Gorbachov destruyó la URSS", también hay "una realidad: que Putin destruyó todo lo que hizo Gorbachov".

En este sentido, la historiadora incide en que "Gorbachov terminó la guerra en Afganistán" y "firmó varios acuerdos con Estados Unidos sobre la limitación de las armas nucleares". "Con él fue frenada la carrera armamentística", incide Bogush. En cambio, añade, Putin "empezó la guerra con Ucrania y amenaza con la guerra nuclear".

"Gorbachov liberó a los presos políticos", agrega asimismo Bogush, que destaca que "con Putin tenemos miles". "Con Gorbachov por primera vez en la época soviética se realizaron las elecciones libres, con Putin tenemos las elecciones falsificadas", contrapone asimismo la historiadora, cuyo análisis puedes escuchar en el vídeo que ilustra estas líneas.