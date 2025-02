Chema Crespo, sobre el informe de los detectives que siguieron a la víctima de 'La Manada': "Es absolutamente infame"

Más Vale Tarde analiza el enfrentamiento judicial entre la víctima de 'La Manada' de Pamplona y los detectives que la investigaron después de la violación para desacreditarla porque, según su informe, hacía "vida normal".

"La sensación que me da es que la víctima de una agresión sexual tiene que demostrar que ha empeñado su vida en la defensa y, cuando después se está juzgando el caso, que lleva una vida miserere, llena de pena y lamento, porque si no igual no la creen", apunta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

"¿Qué se trataba de demostrar con esa persecución?", se pregunta Chema Crespo, para el que "esta cosa de acreditar el no sufrimiento de una víctima como prueba de que mi delito es menor, me parece absolutamente infame". "Para que te siga la Guardia Civil, tiene que haber mediación judicial y ¿aquí cualquiera puede encargar una investigación sobre tu vida porque sí?", sentencia.